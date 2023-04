‘Bill’ é encontrado

O garoto de 10 anos está debilitado, mas irá se recuperar. Foto: Dalton Pacheco

Por SELES NAFES

Equipes de buscas encontraram, no fim da tarde desta quarta-feira (5), o menino de 10 anos que estava desaparecido havia cinco dias nas matas de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o garoto está bastante debilitado, mas irá se recuperar.

O local onde ele foi encontrado ainda não foi informado pela corporação, que comandava as buscas com apoio do Exército, GTA, Polícia Civil, equipes da prefeitura e moradores da região.

“Ele brincou um pouco com a equipe lá. Ele está sendo levado para o Hospital de Laranjal do Jari, onde ficará em observação”, informou uma fonte do Corpo de Bombeiros.

O menino estava desaparecido desde o dia 31 de março, quando saiu de casa despercebido, na comunidade extrativista de São Francisco do Iratapurú.

A família informou que Raimundo Ramos, que também atende pelo apelido de “Bora Bill”, sofre de um transtorno mental.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino ficará em observação no hospital até amanhã, quando será avaliada a necessidade de transferência para Macapá.