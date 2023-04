Bombeiros rendem assaltante e impedem pescador de ser morto

Criminoso foi apresentado pelos militares no Ciosp de Oiapoque, onde ocorreu o caso, a 590 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Bombeiros militares do 7º Grupamento, na cidade de Oiapoque, a 590 km de Macapá, intervieram num assalto e impediram que a vítima, um pescador, fosse esfaqueada e morta pelo criminoso. Os militares também conseguiram evitar o linchamento do bandido.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (13), quando os sargentos Matos, Marlon Reis e Damasceno, além dos soldados Ted e Chaves, conversavam em frente ao quartel da corporação no município e ouviram gritos de socorro.

Era o pescador Jonatan Damascena dos Santos que estava sendo perseguido por um assaltante armado com uma faca. A vítima já havia entregado o celular, mas, mesmo assim, o bandido tentava esfaqueá-la.

Prontamente, a guarnição que estava de plantão – composta pelos sargentos Matos e os soldados Ted e Chaves – entrou em uma viatura e saiu em socorro do pescador. Os sargentos Marlon Reis e Damasceno, que estavam de folga, entraram no carro particular de um deles e foram atrás, em apoio.

Os gritos de Jonatan pelas ruas também chamaram a atenção de populares, que passaram a perseguir o criminoso. Desesperado, o pescador se abrigou em um bar. O infrator foi atrás e pulou o balcão atrás dele. Quando tentava acertar a vítima, os bombeiros chegaram e conseguiram desarmar e imobilizar o criminoso.

A população, enfurecida, tentou tomar o assaltante dos militares, que o retiraram rapidamente do local antes que ele fosse linchado.

“Ele tentou esfaquear, também, outras pessoas que estavam no bar. Tivemos que sair rapidamente com ele de lá, porque a população estava muito exaltada”, relatou o sargento Marlon.

O criminoso foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Oiapoque. Ele foi identificado como Reginaldo Melo Costa. O delegado Charles Correa pesquisou a ficha do acusado e descobriu que ele era procurado por um homicídio.

Correa destacou que os bombeiros também compõem a Secretaria de Segurança Pública, porém com função específica de combater a incêndio, resgate e atendimento pré-hospitalar. Mas, mesmo sem armamento adequado para a sua própria segurança, por uma ato de bravura, assumiram o risco e agiram em defesa da vítima.

“Quero agradecer o apoio dos bombeiros que me salvaram quando ele tentava me acertar atrás do balcão. Eu entreguei o celular, mas mesmo assim ele queria me acertar. Minha profissão é alto risco porque a gente enfrenta tempestade, maresias, e quando a gente chega em terra também não está seguro, mas graças a Deus, esses bombeiros puderam evitar o pior”, relembrou a vítima, que pesca em alto mar há mais de 15 anos.

Reginaldo foi encaminhado à audiência de custódia.