Bope identifica os 5 suspeitos mortos em confronto

Conflito armado ocorreu no fim da tarde de ontem, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá identificou, na manhã desta quarta-feira (26), os 5 suspeitos que morreram em confronto ontem (25) com equipes do Bope em uma casa considerada base estratégica do crime organizado em Macapá.

O confronto com militares do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro/Bope) ocorreu na Região Metropolitana, na zona oeste de Macapá, em uma casa nas cercanias do Bairro Coração.

Os criminosos foram identificados como: Marcos Jacó de Sena Carvalho, 19 anos; Vitor Cristian Mendes da Costa, 22 anos; Manoel de Jesus Lobato Furtado, 29 anos; o adolescente Wallamis Pinheiro Soares, 16 anos; e Eduardo Vilhena da Costa, 19 anos, que respondia pelos crimes de furto, assalto e homicídio.

O local, segundo o Bope, era uma base da facção a qual os bandidos mortos eram associados. Teria sido escolhido pelas suas características de difícil acesso e com várias rotas de fuga, além de ter localização entre Macapá e Santana, cidades onde cometiam crimes e se refugiavam na base entreposta, onde guardavam armas, drogas e produtos de roubos.

Após o confronto os policiais apreenderam no local 6 armas, sendo 5 revólveres calibre 38 e uma pistola calibre 380, todas municiadas, três celulares e 57 porções de crack, que foram encontradas com ajuda de um cão farejador.