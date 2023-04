BR-156: Randolfe confirma quase R$ 100 milhões em 2023

Os recursos serão utilizados nos trechos norte e sul

Da Redação

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) confirmou, nesta terça-feira (11), que o governo federal reservou R$ 97,9 milhões para obras de pavimentação da BR-156, nos dois trechos. Desse total, R$ 11 milhões foram indicados pelo parlamentar.

Desse total, R$ 43 milhões serão usados na construção da BR-156 a partir do KM-0, saindo do município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Outros R$ 54,9 milhões serão investidos no trecho norte.

“Economicamente falando será um salto importante, além de ser uma obra que vai garantir acessibilidade e trazer mais dignidade para quem vive nesses municípios”, avaliou o senador.

Em janeiro, o senador e o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), foram recebidos pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e pediram a retomada das obras.

Logo após o encontro, o Dnit informou que estão sendo pavimentados quatro trechos, sendo o maior deles do KM 659 ao KM 769.

Com 823 km, a BR-156 está sendo construído desde os anos 1970, e é considerado a obra pública mais antiga do Brasil.