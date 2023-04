Brasileiro que tentou matar esposa indígena francesa é preso no Amapá

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A polícia prendeu um brasileiro que tentou matar a companheira, uma mulher de 18 anos, indígena de nacionalidade francesa, por não aceitar o fim do relacionamento. Ele foi preso no fim de semana, durante mais uma fase da Operação Hórus – ação policial integrada que objetiva reduzir a criminalidade nas fronteiras do país.

O crime ocorreu no dia 8 de abril deste ano, em uma mercearia da cidade de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, a 590 km de Macapá. Tudo foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial.

Nas imagens, o acusado, de prenome Willian, aparece empunhando uma faca. É possível nas imagens que ele perseguia a mulher pela rua e, em frente ao empreendimento, ela pede socorro a um outro homem, que estava de camisa vermelha.

Ela tenta se proteger atrás da testemunha, que pega um pequeno banco de madeira para se defender. Mas, ao recuar para dentro da mercearia, o homem tropeça em uma pilha de bebidas e cai, deixando a vítima de frente pro acusado. Apavorado, o homem de camisa vermelha foge correndo. Várias pessoas testemunham o crime, mas ninguém intervém.

Segundo o delegado Charles Correa, que investigou o caso, momentos antes de golpear a vítima com a faca, o acusado teria dito: “agora você vai aprender a respeitar um homem”.

Após esfaquear a mulher, ele foge. Golpeada várias vezes nas mãos, ela foi socorrida e levada ao hospital da cidade e conseguiu sobreviver. Em depoimento, ela contou à polícia que momentos antes de ser golpeada com uma faca, ouviu do acusado: “agora você vai aprender a respeitar um homem”.

Segundo o delegado, por ciúmes, o marido a matinha presa em casa, sem permitir que ela visitasse familiares ou conversasse com outras pessoas. A vítima relatou que ele costumava dizer: “prefiro te ver morta do que com outro”.

“Foram 5 meses de relacionamento. Na narrativa da vítima, ele praticava violência psicológica contra ela. Deixava ela trancada em casa. Ela já estava separada dele quando o crime ocorreu”, destacou o delegado.

Em novembro de 2022, o acusado cometeu o primeiro ato de violência contra a companheira, durante a festa de aniversário da irmã dela, quando as duas saíram para ir buscar um irmão que iria chegar da Guiana Francesa. Mas, houve desencontro e quando as duas retornaram para a festa, ele a acusou de traição e deu um puxão no cabelo dela. Em seguida pegou uma faca e partiu pra cima da esposa, que só não foi ferida porque o cunhado dela interviu. Mesmo assim, o relacionamento continuou.

Em janeiro deste ano, a mãe da jovem ligou da Guina Francesa e pediu para vê-la, pois estava no leito de morte – com tuberculose. Mas, o acusado não permitiu que ela fosse até a mãe e a manteve trancada por dias, até que ela conseguiu falar com o pai por telefone, que acionou parentes para irem até a casa, na companhia da Polícia Militar. Foi quando ela conseguiu se separar dele.

A polícia pediu à Justiça a prisão preventiva do acusado, que determinou a captura dele. Neste fim de semana, ele foi localizado quando se preparava para embarcar em um barco de pesca em direção ao alto mar. A polícia acredita que ele sabia que ia ser preso e pretendia fugir.

O médico que cuidou da vítima, afirmou que ela provavelmente perderá o movimento de alguns dedos da mão direita, atingida no ataque.

Participaram desta fase da Operação Hórus as Polícias Civil, Militar e Penal.