Busca por menino desaparecido em floresta tem reforço do Exército e drone

Mateiros voluntários também integram as buscas a Raimundo Filho, o Bill, de 10 anos, no sul do Amapá.

Entrou no 5º dia a busca pelo menino Raimundo Ramos da Silva Filho, o Bill, de 10 anos, que desapareceu no dia 31 de março, na floresta que cerca a comunidade São Francisco do Iratapurú, no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Homens do Exército Brasileiro se juntaram a bombeiros de Laranjal do Jari e de Macapá, e outros voluntários que estão na missão desde o dia 1º. Ao todo, cerca de 50 pessoas tentam achar o menino.

Ontem a tarde (4), voluntários encontraram um local onde possivelmente o menino dormiu. O lugar tinha uma tábua que o garoto teria usado para deitar e passar a noite. Próximo foram vistas pegadas. O local fica a algumas horas de onde ele desapareceu. No entanto, o Corpo de Bombeiros não confirmou essa informação.

Segundo o Governo do Amapá, um drone e cães de salvamento também integrarão a força-tarefa montada para encontra o pequeno Bill.

Na manhã desta quarta-feira (5), oito bombeiros e 20 militares do Exército estavam nas buscas, além de mateiros da região.

De acordo com a família, Raimundo Filho tem transtornos mentais e é deficiente físico, apresentando dificuldades de locomoção. Ele estava acompanhando o amigo do pai em uma roça quando resolveu voltar para casa, por volta de 9h de sexta-feira, 31. Desde então, não foi mais visto.