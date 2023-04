Central do Enem segue com vagas abertas

Projeto funciona em 16 escolas polos de Macapá e Santana.

Ainda há vagas para alunos e ex-estudantes da rede pública de ensino se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – meio de ingresso no ensino superior no Brasil.

As inscrições para a Central do Enem 2023, curso preparatório gratuito, são feitas diretamente nas 16 escolas polos de Macapá e Santana. Basta procurar a coordenação pedagógica da escola. Quem já concluiu o ensino médio precisa apresentar uma declaração de conclusão da rede pública.

As aulas estão acontecendo no contraturno de estudantes matriculados na rede estadual desde 23 de março. Até agora mais de 2 mil estudantes já acompanham os conteúdos de acordo com cada área de conhecimento exigida no exame: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.

Todos os estudantes da Central do Enem recebem o material de preparação apostilado e contam com a orientação de professores, com dicas e conteúdo específico para as provas. Veja as escolas polo:

Macapá

E. E. Antônio Cordeiro Pontes;

E. E. Alexandre Vaz Tavares;

E. E. Azevedo Costa;

E. E. Carmelita do Carmo;

E. E. Colégio Amapaense.

E. E. Gabriel de Almeida Café;

E. E. Gonçalves Dias;

E. E. Jesus de Nazaré;

E. E. Lucimar Amoras Del Castillo;

E. E. Maria Ivone Menezes;

E. E. Maria Neusa do Carmo;

E. E. Mário Quirino;

E. E. Raimunda Virgolino;

E. E. Rivanda Nazaré;

E. E. Tiradentes;

Santana

E. Afonso Arinos.