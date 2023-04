“Chegou em boa hora”, diz moradora em inauguração de creche

Jéssica Oliveira: "Importante um espaço desse para o futuro das nossas crianças". Creche vai atender 264 crianças. Atividades iniciam em maio.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A Prefeitura de Macapá inaugurou, nesta sexta-feira (14), a Creche Nivalda Portal do Espírito Santo, localizada no Bairro Universidade, zona sul de Macapá. A unidade escolar, que custou R$ 2,8 milhões, tem capacidade para atender 264 crianças entre 2 e 5 anos.

A creche tem 6 salas climatizadas, espaço multiuso com brinquedoteca. Ela fica na Avenida Ivaldo Veras e está instalada no complexo CEU das Artes da Zona Sul, próximo da Cidade do Samba.

O prédio foi construído com recursos do tesouro municipal e do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Para a autônoma Jéssica Oliveira, de 30 anos, moradora do Bairro Zerão, a creche veio em boa hora, principalmente, para a sua comadre, que tem uma filha de 3 anos de idade e precisava de um lugar confiável para deixar a filha e ir trabalhar despreocupada.

“Importante um espaço desse para o futuro das nossas crianças. A minha comadre precisa sair para trabalhar, ajudar o esposo, e não tem onde deixar a filha dela. Esse lugar aqui chegou em boa hora”, afirmou.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (CD), enfatizou que a decisão de construir a creche partiu da sua gestão e a obra alcança a necessidade da população do entorno.

“Eu digo que se fosse uma creche particular, o padrão já seria altíssimo. Estamos requalificando esse espaço, que já tem uma quadra de vôlei, beach tennis, futevôlei, e o ‘Céu’ das Artes com inúmeras programações. A população já se apropriou desse espaço. A gente vê que as pessoas precisam se deslocar dos seus bairros para o Centro da cidade para os grandes eventos. A gente tem trabalhado para dotar os bairros de estruturas próprias”, considerou o prefeito.

A secretária de educação do município, Monick França, explicou que nos próximos dias a prefeitura fará a publicação do edital que dará à população acesso às vagas. As aulas estão previstas para iniciarem em maio.

“Um lugar desse é importante para as crianças, que têm direito à educação, e para os pais, que precisam trabalhar e exercer suas atividades laborais e não têm com quem deixar seus filhos. Então, as crianças estarão seguras, com equipe técnica qualificada, sendo assistida em todas as suas necessidades”.