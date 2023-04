Ciosp Zona Norte é reativado com funcionamento 24h

Centro Integrado de Operações em Segurança Pública funciona com atendimento 24 horas no Bairro Novo Horizonte, na zona norte.

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá reativou o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. A unidade gerenciada pela Polícia Civil vai garantir mais policiamento aos moradores na região, segundo o executivo.

A retomada dos serviços foi garantida após instalação de um novo sistema informatizado, integrado ao banco de dados virtuais da polícia judiciária amapaense, gerenciado pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap), em tratativas com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

“A importância deste Ciosp é estratégica e contará com dois delegados experientes atuando e reforçando o combate ao crime no Estado. Estaremos novamente mais perto do cidadão nesta região, com o importante trabalho do policiamento comunitário. É dessa integração polícia e a comunidade que a segurança vem naturalmente”, destacou o delegado Ronaldo Coelho, titular da 1ª Delegacia da Capital.

Dentro do Ciosp do Novo Horizonte também funciona 7ª Delegacia da Capital que retorna ao local após ter sido transferida para Ciosp do Macapaba, durante a instalação e readequação do sistema no prédio.

A retomada dos atendimentos abrange a cobertura das áreas urbana e rural da zona norte de Macapá. O órgão funcionará 24 horas por dia desde a quarta-feira (12).