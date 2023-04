Clécio avisa que entrada de novos policiais civis é ‘sinal para grupos criminosos’

SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ

SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPÁ

Ao todo, o reforço é de 114 integrantes, entre delegados, agentes e oficiais

Compartilhamentos

Da Redação

A Polícia Civil do Amapá está recebendo o reforço de mais 114 novos integrantes, entre delegados, agentes e oficiais de polícia. Eles foram empossados na noite de segunda-feira (18) pelo governador Clécio Luís (SD).

Ao todo, são 20 delegados, 22 oficiais e 72 agentes de polícia.

“Um sinal para que grupos criminosos entendam que nós vamos reforçar a segurança, atuar incansavelmente para que o Amapá tenha uma nova realidade nesse sentido, porque as pessoas que procuram uma delegacia ou o Ciosp estão com algum problema e nós precisamos ter essa sensibilidade. Diferente da maioria das outras profissões, um policial civil foi preparado para isso”, comentou o governador, que também já foi policial civil.

“Esses servidores integram o serviço público para somar e ajudar no combate ao crime no estado, um trabalho que já vem sendo feito com excelência e que irá melhorar ainda mais”, avaliou o delegado geral de polícia, César Vieira.

A única delegada entre os novos contratados garantiu que está entrando na corporação com máxima dedicação.

“É uma honra muito grande ser a única mulher. Uma alegria entrar nessa corporação. Sabemos que os desafios são muitos, a sociedade espera bastante da gente, mas estamos entrando de corpo e alma para fazer o máximo para contribuir com a segurança pública do Estado”, destacou a delegada Ana Maria Rabelo.