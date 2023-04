Clécio diz que Expofeira será ‘modesta’, mas terá show nacional

Após 8 anos, evento ocorrerá no Parque de Exposições na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Após 7 anos, a Expofeira Agropecuária do Amapá está de volta. O evento, que não era realizado desde 2015, foi confirmado para este ano durante o balanço de 100 dias de gestão do governador Clécio Luís (SD), no dia 10.

O governante, no entanto, avisou que a programação da 52ª edição não será grandiosa como outras, porque será focada na sua principal finalidade, que é de ser vitrine para a produção agropecuária do Estado e gerar negócios durante o período de realização.

Contudo, o evento não deixará de ter atrativos culturais, como shows nacionais e apresentações de artistas locais.

“Faremos algo modesto, mas eficaz. Vamos ter shows com atração nacional com toda aquela movimentação, mas devemos saber para que serve a Expofeira. Ela serve para fazer negócios do campo, do meio rural, região ribeirinha. É um momento mágico dessa integração das forças produtivas do Amapá que se juntam às experiências que vêm de fora para fortalecer nosso setor produtivo”, analisou o governador.

Ainda não há data, mas o evento é previsto para o segundo semestre. O Grupo de Trabalho (GT) que vai organizar tudo já foi criado.