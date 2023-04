Clécio dobra UTI do HCA; obras já duram mais de uma década

Ampliação ocorre nos 92 primeiros dias de governo

Por SELES NAFES

Depois do Hospital de Emergência de Macapá, a Secretaria de Saúde do Amapá abriu, nesta segunda-feira (3), oito novos leitos de UTI, desta vez no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA). O hospital, que está em obras há mais de 12 anos, passa a ter 20 leitos de terapia intensiva.

Ao acompanhar a abertura dos novos leitos construídos em 92 dias de gestão, o governador Clécio Luís (SD) evitou criticar gestões passadas.

“Sei do que vamos fazer daqui para a frente. Estamos redimensionando projetos, planilhas, reativamos os contratos e colocamos recursos para poder fazer as obras. Enquanto isso a equipe técnica da saúde está redimensionando equipamentos e pessoal. Posso falhar em setores que ainda não andaram porque estamos no começo de governo, mas a saúde é prioridade”, ponderou.

Acompanhado do secretário de Infraestrutura David Couvre, Clécio também falou sobre o término da obra.