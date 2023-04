Colisão próximo de ponte deixa 3 feridos

O choque envolveu três veículos na Rodovia AP-010, na zona rural de Santana

Da Redação

Dois carros de passeio bateram de frente e atingiram um terceiro veículo, no fim da tarde deste domingo (9), no Distrito de Anauerapucu, na zona rural de Santana, município da região metropolitana de Macapá. Três passageiros ficaram feridos.

O acidente ocorreu por volta das 17h, próximo da Ponte do Anauerapucu, na Rodovia AP-010, estrada que liga Macapá a Mazagão. O choque envolveu uma picape Saveiro branca e um Fita Uno. Um Pálio que estava apenas estacionado também foi atingido.

De acordo com informações do 14º Batalhão da PM, as passageiras do Fiat Uno foram levadas para hospitais de Macapá e de Mazagão em ambulâncias, depois de receberem atendimento de bombeiros ainda dentro dos carros. Não foram divulgadas informações sobre o estado clínico delas.

Os dois motoristas estavam habilitados e testaram negativo para consumo de álcool. Ambos os veículos também estavam licenciados. A Saveiro foi resgatada por um guincho privado.

O acidente bloqueou os dois sentidos da rodovia por mais de uma hora, formando uma longa fila de veículos que retornavam de balneários e sítios durante o feriado prolongado.

Como se tratou de acidente com vítimas, a perícia foi ao local e um laudo determinará as responsabilidades pelo acidente.