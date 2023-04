Com campeã olímpica, Glicério Marques é reinaugurado neste sábado

Maurren Maggi vai inaugurar pista de atletismo. Entrega também contempla espaço para lutas e danças, pista de skate, academias para terceira idade, jovens e adultos e um campo society.

Da REDAÇÃO

Com a presença da campeã olímpica Maurren Maggi, o Estádio Glicério Marques, será reinaugurado neste sábado (29), às 9h, após passar por uma grande revitalização e construção de novos espaços esportivos, a primeira desde a sua criação em 1950.

A ex-atleta, que se tornou o maior nome da história do atletismo feminino do Brasil ao ganhar a medalha de ouro no salto em distância dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, chega em Macapá para inaugurar a pista de atletismo construída no local.

A entrega, que será feita pelo prefeito Dr. Furlan, também contempla espaço para lutas e danças, pista de skate, academias para terceira idade, jovens e adultos e um campo society. Essas obras correspondem à segunda fase do projeto do novo Complexo Glicério Marques.

Na primeira etapa, foram executados os serviços de estruturação geral do espaço, instalações elétricas, sistema de combate de incêndio, urbanização, drenagem, paisagismo, sistema hidrossanitário e a construção de três reservatórios de água. Além de ajustes elétricos dos vestiários, lanchonetes, sanitários e guaritas, pintura e a instalação das louças sanitárias dos vestiários.

Na terceira fase, foi feita a reforma do campo e a instalação de grama sintética. Uma quarta etapa está em andamento. Ela corresponde à revitalização do prédio administrativo, arquibancada, vestiários e pinturas do muro e alambrado.

Recursos

Os investimentos contam com orçamento de 3 emendas parlamentares e recursos do Tesouro Municipal.

Duas emendas são do senador Davi Alcolumbre, que somam R$ 9,85 milhões. A terceira emenda foi enviada pelo ex-deputado federal Evandro Milhomem, no valor de R$ 1,9 milhão. E são R$ 3,9 milhões de contrapartida da prefeitura.

Glicério Marques

Glicério de Souza Marques nasceu no dia 13 de maio de 1915, no Estado do Pará. Chegou em Macapá no início de 1945, convidado pelo então governador Janary Nunes, para implementar o escotismo no Amapá.

Trabalhou como inspetor do ensino primário, foi diretor da Escola de Iniciação Agrícola da Base Aérea do Amapá. Em 1953 foi nomeado diretor da Escola Profissional Getúlio Vargas (Escola Industrial). Presidiu a União dos Escoteiros do Brasil em Macapá, a Federação de Desportos e Sociedade Artística de Macapá, foi instrutor do tiro de guerra 130 do Amapá e diretor da Rádio Difusora de Macapá. Faleceu no dia 25 de dezembro de 1955.