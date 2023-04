Com creche no Miracema, mãe faz planos para retomar faculdade

Casal com filhos já matriculados na creche, que vai atender crianças do conjunto habitacional Miracema, na Rodovia Norte Sul, zona norte de Macapá

Por ANDRÉ SILVA

A dona de casa Bianca da Silva Rodrigues, de 21 anos (foto acima), precisou interromper a faculdade de Direito porque não tinha com quem deixar as duas filhas, um drama vivido por muitas mães. Ela vive com a família no conjunto Miracema, na Rodovia Norte Sul, onde a prefeitura entregou mais uma creche, na manhã desta sexta-feira (21).

O local tem capacidade para 390 crianças de 1 a 5 anos. Agora, Bianca faz planos para retomar a faculdade e trabalhar.

“Agora eu vou ter tempo para trabalhar e terminar minha faculdade. Isso aqui é de uma ajuda muito grande porque a gente não tem condições de pagar alguém pra ficar com as meninas. Elas vindo para a creche eu tenho mais tempo para fazer outras coisas e sem contar que elas vão estar aprendendo”, observou.

A Creche Municipal Professora Marinei Cardoso Uchôa tem uma área de 1.500 m², com 12 salas de aula, fraldário, banheiros com acessibilidade infantil, banheiro adulto, refeitório amplo, sala multiuso, jardim sensorial, entre outros espaços.

Após receber a unidade que foi construída pelo governo do Estado com recurso federal, a PMM contratou pessoal, comprou a mobília do local e efetuou manutenção para o pleno funcionamento do espaço.

“Essa passa a ser a décima primeira creche que a prefeitura bota pra funcionar e a ideia é totalizar esse ano doze creches. É uma política que dá segurança para as nossas crianças e dá oportunidade para que pais possam trabalhar. O Miracema é um lugar afastado, onde a gente sabe da dificuldade de deslocamento. Com certeza isso vai representar um grande ganho para essas famílias”, julgou o prefeito Antônio Furlan (sem partido).

A creche leva o nome da professora Marinei Cardoso Uchôa, que contribuiu muito para a educação macapaense. Ela faleceu em abril de 2021, aos 50 anos, e foi homenageada pela PMM e colegas que estiveram presentes no ato de inauguração.

Segundo a Secretaria de Educação do município, as crianças já estão matriculadas e as aulas iniciam na próxima segunda-feira (24). A creche vai atender crianças no horário da manhã e da tarde.