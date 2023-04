Com farinha à frente, feiras movimentam R$ 4 mi no 1º trimestre

Subproduto da mandioca movimentou R$ 1,2 milhão nos boxes de Macapá e Santana.

Da REDAÇÃO

A farinha novamente liderou o volume de vendas nas feiras estaduais do produtor nas duas maiores economias municipais do Amapá, segundo balanço trimestral divulgado nesta segunda-feira (24) pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR).

Nos primeiros três meses de 2023, as Feiras do Produtor de Macapá e Santana movimentaram R$ 4,2 milhões com a venda de mais de 716 toneladas de alimentos, como frutas, legumes e temperos que fazem parte da mesa do amapaense.

Deste total, tradicional farinha de mandioca foi o item mais comercializado, somando R$ 1,2 milhão, o que representa 28%, aproximadamente, de tudo o que foi comercializado nas feiras.

Outros itens em destaque foram o cheiro-verde, que fez R$ 358 mil em vendas; a pimenta de cheiro, que comercializou R$ 304 mil; e a chicória, que rendeu R$ 233 mil em vendas. Esses quatros produtos alcançaram 51%, aproximadamente de todas as comercializações das feiras.

Quando se trata de volume de produtos vendidos, a farinha segue como líder das vendas, com 147,38 toneladas comercializadas, em seguida, vem a banana com 64,28 toneladas; a pupunha (in natura), com 34,92 toneladas; e a pimenta de cheiro, com 30,28.

Toda essa movimentação beneficiou 637 produtores de 93 comunidades rurais do Amapá. Esses trabalhadores levaram para a população mais de 120 alimentos.

O Governo do Amapá incentiva a expansão da agricultura familiar com transporte da produção e dos produtores para Macapá e Santana, onde os produtos são comercializados.

“Esses números demonstram que estamos auxiliando o pequeno produtor a conseguir mercado. Isso é uma garantia de movimentação financeira no campo e na cidade”, destacou o gestor da SDR, Kelson Vaz.