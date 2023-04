Com foco na saúde, 100 dias de Clécio tem anúncio de volta da Expofeira

Governador e equipe fizeram balanço dos primeiros dias à frente do Estado do Amapá.

Por ANDRÉ SILVA

O governador do estado, Clécio Luís (SD), fez um balanço dos primeiros 100 dias de gestão, na manhã desta segunda-feira (10) no Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá. Ele apresentou o que considera avanços na saúde pública, economia e educação.

Clécio também destacou a criação de novos órgãos, e ações da gestão como prorrogação de concursos públicos, relações internacionais e o retorno de eventos importantes para a economia do setor primário, como a Expofeira.

Saúde

O governador destacou a reforma no Hospital de Emergência de Macapá, com entrega de novas enfermarias, compra de medicamentos e entrega de novos equipamentos, além do Programa Teles, onde o objetivo é atender pacientes do HE, em casa, foram os destaques. Outro ponto de destaque foras as 1.201 cirurgias ortopédicas do Programa Zera Filas.

Segundo Clécio, ainda neste 1º semestre, será entregue o hospital do município de Santana. Ele também exaltou o início da obra do Centro de Radioterapia, no último sábado (8).

O governante também pontuou: construção dos 27 leitos de UTI em Oiapoque; urbanização do entorno do hospital de Ferreira Gomes; 33 leitos cirúrgicos e 5 salas de cirurgias sendo construídas no Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL).

Educação

Com a volta às aulas 100% presencial, o investimento foi de R$ 2,9 milhões em escolas de tempo integral e entrega de kits de livro didático. O gestor explanou sobre a criação de 1.800 vagas de ensino profissionalizante, revitalização de unidades escolar em Santana, Oiapoque e Macapá.

Clécio fez questão de evidenciar no balanço o novo protocolo de segurança nas escolas, com o reforço de 30 novas viaturas da Polícia Militar que estão sendo empregada na entrada e saída de alunos e nas rondas escolares.

“Na semana passada rolou nas redes sociais a invasão na Escola Barão do Rio Branco. Imediatamente, nossa segurança pública agiu logo. Isso vai gerando uma sensação de pânico nas famílias. Por isso vamos entregar um programa que consiga não só prever, mas como atuar, caso uma situação como essa aconteça”, destacou o governador.

Na educação superior, o governador lembrou o lançamento do edital para o concurso para o quadro técnico da Universidade Estadual do Amapá (Ueap), além da entrega do Campus da região doa Lagos, no município de Amapá, que vai atender Calçoene e Tartarugalzinho.

Segurança pública

Na segurança pública, o governador falou da das ações em combate ao crime organizado, aumento no policiamento da Região Metropolitana de Macapá. Afirmou que, daqui a um mês, dois pavilhões de segurança máxima serão entregues no Instituto de Administração Penitenciário (Iapen).

Gestão

Na gestão, o governador pontuou a criação das Secretarias de Transposição, Bem Estar Animal, Fundação de Saúde, Mineração, Pesca, Relações Internacionais, Habitação, Governo e Gestão Estratégicas e Participação Popular.

Falou sobre a prorrogação da validade do concurso da Fcria, Iapen e Grupo Gestão por 2 anos. E exaltou a criação do Comitê Permanente de Gestão e Valorização do Servidor Público.

No segmento da bioeconomia, o governador enfatizou o Plano de Estímulo à Economia, que engloba o setor madeireiro, energia renovável e participação dos leilões por parte de empresas que investem no mercado de carbono.

O governador também adiantou o retorno da Expofeira, que terá sua 52ª edição. Ele destacou que o evento será direcionado a sua real missão, que é a produção agro do estado, baseada em estudos e melhoramentos genéticos.