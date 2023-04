Com venda de 84 toneladas, Peixe Popular movimentou R$ 1,2 milhão na Semana Santa

Pirapitinga foi uma das espécies mais procuradas. Vendas totalizaram 83 toneladas entre os dias 4 e 7 de abril, em Macapá e Santana.

A comercialização de aproximadamente 84 toneladas de pescado movimentou R$ 1,2 milhão em Macapá e Santana durante a Semana Santa, segundo balanço do Programa Peixe Popular divulgado pelo Governo do Amapá nesta segunda (17).

De acordo com a organização do projeto, as vendas que ocorreram entre os dias 4 e 7 de abril, alcançaram cerca de 45 mil pessoas. Os números apontam crescimento de 50% em relação a 2022, quando os empreendedores comercializaram R$ 800 mil no mesmo período.

As três espécies mais procuradas foram a pirapitinga, com mais de 30 toneladas escolhidas para a mesa dos amapaenses; dourada, com a saída de 8,2 toneladas e o tambaqui vivo, que teve mais de 8,1 toneladas vendidas. Do total de 28 espécies ofertadas, as três citadas representam 50,7% das vendas.

O ponto instalado no Bairro Infraero II, às margens da BR-156, que teve o melhor desempenho de vendas, com 31,4 toneladas de pescado comercializado.

O Peixe Popular é coordenado pelo Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap)