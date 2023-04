Comissão de Direitos Humanos da Assembleia inspeciona HE e PAI

Parlamentares querem visitar outras unidades do Estado e da rede municipal

Da Redação

Deputados estaduais da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Amapá estiveram no Hospital de Emergência (HE) e Pronto Atendimento Infantil (PAI) do Hospital da Criança, em Macapá. O objetivo era acompanhar mudanças nos serviços e identificar necessidades das duas unidades.

A visita foi conduzida pela presidente da comissão, Aldilene Souza, e pelas também deputadas Zeneide Costa (vice-presidente) e Liliane Abreu (membro da comissão), além do deputado Diogo Sênior.

Durante a inspeção, os deputados se reuniram com diretores, coordenadores, administradores, servidores e pacientes do hospital, com o propósito de identificar as necessidades enfrentadas e buscar maneiras de melhorar o atendimento à população.

A Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia tem a missão de zelar pelos direitos fundamentais dos cidadãos, entre eles o atendimento à saúde.

“É nosso papel como parlamentares fiscalizar e buscar soluções para garantir um atendimento de qualidade à população, assegurando seus direitos humanos, especialmente no contexto da saúde”, afirmou Aldilene Souza.

O objetivo agora é ampliar as visitas em outros hospitais e unidades de saúde municipais, para depois preparar um relatório sobre as condições encontradas.