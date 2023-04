Concurso da UEAP: veja onde irão atuar os aprovados

Com a soma da remuneração de base, titulação acadêmica e gratificação, o servidor poderá desfrutar de vencimentos superiores a R$ 10 mil

Os aprovados no concurso da Universidade Estadual do Amapá (Ueap) irão atuar nas mais diversas áreas da instituição. Daqui a 12 dias, terminam as inscrições para o concurso conduzido pelo Instituto AOCP. O prazo vai até às 23h59 do dia 17 de abril.

Locais de atuação profissional dos novos servidores: campus de Macapá e do município de Amapá, nos setores Administrativo, Financeiro, Laboratorial, Direito, Comunicação, Tecnologia da Informação, Biblioteconomia, Saúde, Ciências Agrárias, Engenharias, entre outras.

Vagas: 101 para servidores de diversas áreas de atuação de nível Médio, Técnico, Superior

Salário: pode passar dos R$ 5.299,35 por causa do auxílio alimentação no valor de R$ 500 e GEAT (Gratificação de Atividade Técnica) de 30% sobre a remuneração, além de incentivo a qualificação superior.

Quem tem o título de especialista terá 15% de reajuste salarial; com o título de mestre terá 30% e o doutor terá 50%. Com isso, o servidor com título de doutor poderá totalizar uma remuneração superior a R$ 10 mil, por exemplo.

As inscrições devem ser realizada através do endereço eletrônico do Instituto AOCP, instituição organizadora do concurso: www.institutoaocp.org.br.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 2 de julho do corrente ano, em Macapá, capital, e no município de Amapá, que leva o mesmo nome do estado, em horário e local que serão informados futuramente através de edital disponibilizado no site da organizadora e no Cartão de Informação do Candidato.

Sobre o Instituto AOCP

É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades e projetos sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

SERVIÇO

Instituto AOCP

www.institutoaocp.org.br

Central de Relacionamento com o Candidato: [email protected]

Telefone: 44 3013-4900