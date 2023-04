Consumidora é surpreendida com conta de água de R$ 7,6 milhões

CSA fala em ‘falha pontual’ que já foi corrigida

Por SELES NAFES

Uma consumidora do município de Pedra Branca do Amapari, município a 187 km de Macapá, foi surpreendida esta semana com a conta enviada pela Companhia de Saneamento e Água (CSA) do Amapá: R$ 7.639.534,12. A empresa se posicionou sobre o assunto falando em “falha pontual”.

A fatura enviada para a casa da consumidora tem vencimento em 18 de abril de 2023. Ela procurou o escritório da empresa, mas a foto viralizou nas redes sociais.

Procurada, a CSA admitiu que essa e outras faturas com valores “inconsistentes” estão circulando nas redes sociais em função de uma falha detectada e já corrigida.

“A área técnica responsável já iniciou o procedimento de nova impressão e fará a entrega das faturas corrigidas”, informou a assessoria de comunicação.

No caso específico da consumidora de Pedra Branca do Amapari, o valor correto não foi informado, mas trata-se de uma residência de baixo consumo pelo histórico visível na fatura.

A CSA divulgou o número 0800 086 0116 para consumidores que precisam esclarecer dúvidas sobre fraturas.