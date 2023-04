Covid-19: Amapá dispõe 54 mil doses da bivalente para maiores de 18 anos

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) avisou que as doses do imunizante estão à disposição de Macapá e dos outros 15 municípios.

O Amapá tem no seu estoque 54.720 doses da vacina bivalente contra a covid-19, criada para oferecer proteção extra contra a ômicron e suas subvariantes – que são bem diferentes do vírus original do novo coronavírus.

Com a liberação do Ministério da Saúde ampliou, na segunda-feira (24), para aplicação da bivalente na população acima de 18 anos, a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) avisou que as doses do imunizante estão à disposição dos municípios e serão distribuídas conforme a solicitação.

A bivalente para a Campanha Nacional de Vacinação 2023 contra a Covid-19 começou a ser distribuída em fevereiro. Na ocasião, o Amapá recebeu 63.246 doses do Ministério da Saúde.

Até o dia 14 de abril, Macapá já havia vacinado 8,48% da população acima de 60 anos, Santana imunizou 6,50%, Laranjal do Jari 9,17% e Oiapoque vacinou 3,30% da população indicada.