Criminoso que planejava matar policial morre em troca de tiros com o Bope

Crime ocorreu Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um membro de facção que estaria planejando assassinar um policial militar foi morto em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) neste sábado (15). A troca de tiros ocorreu na Rua Francisco Alves Correa Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, Luiz Henrique Silva Teixeira, o Bebezão, de 25 anos, era uma das lideranças de uma organização criminosa, que trocou mensagens em um grupo de WhatsApp informando o endereço de um policial militar no Conjunto Macapaba, na zona norte.

Segundo a polícia, ele convidou outros criminosos da facção para assassinar esse policial como uma forma de vingança pelas mortes de faccionados em confrontos com a polícia nos últimos dias.

Segundo relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), Luiz Henrique teria recebido a polícia a tiros. Houve revide e ele foi atingido.

Com ele, foi apreendida uma pistola Glock calibre 380, de número XAL 137, com um coldre de cor preta. No local, os militares também encontraram balança de precisão, munição e dinheiro.