Cuida Bem Farma inova com preços populares e profissionais de beleza e nutrição 

Farmácia moderna mantém preços mais baixos e agrega atendimentos com especialistas

Por SELES NAFES

O Grupo Popular trouxe a Macapá um novo conceito de farmácia que mistura preços populares, conforto e sofisticação. É a Cuida Bem Farma, que possui duas unidades na capital que vão muito além dos medicamentos. Profissionais de farmácia, maquiagem e nutrição estão prontos para atender e tirar todas as dúvidas dos clientes, sempre com inovações em saúde e beleza. Até os pets têm espaço garantido.

São dois endereços: Beirol e Buritizal. No Buritizal, na zona sul de Macapá, os acessos são pela Rua Santos Dumont e pelo estacionamento com drive-thru da Avenida 13 de Setembro. É uma forma rápida de comprar sem a necessidade de descer do carro.

Na Cuida Bem o cliente não é atendido. É acolhido. O próprio lema da farmácia (Nós amamos cuidar de você) dá o tom do que virá quando o cliente passar pela porta.

“Temos uma atenção farmacêutica especializada, com o máximo de hospitalidade ao cliente”, resume o gerente e farmacêutico, Fábio Saraiva.

A Cuida Bem oferece não apenas os medicamentos genéricos e similares, mas também os de referência, os chamados “originais”. E não há o risco de voltar para casa sem os remédios da receita.

“Se não tiver aqui na loja, nós encontraremos em outra unidade e mandaremos entregar na casa do cliente sem nenhum custo adicional”, avisa Saraiva.

Os preços populares na Cuida Bem fica ainda mais baixos graças aos descontos se o cliente se cadastrar no laboratório do fabricante, em caso de uso contínuo do medicamento.

Beleza e nutrição

Além do mix de medicamentos, perfumarias, produtos estéticos e suplementos alimentares para performance esportiva, a Cuida Bem tem espaços de atendimento em diversas áreas. O próprio Fábio Saraiva atende em um consultório farmacêutico dentro da Cuida Bem, sempre orientando e tirando dúvidas sobre receitas e medicamentos.

No segundo piso, o Espaço da Beleza é comandado por três profissionais de alto nível: Antônio Jr (maquiador), Roberta Madeira (nutricionista esportiva) e Mariela Nery (farmacêutica especializada em estética).

Para clientes da Cuida Bem, a consulta com a Roberta custa apenas R$ 100. Depois de fazer um teste de calorimetria (para aferir a quantidade de calorias que ele consegue eliminar), o paciente sai do consultório com um plano alimentar ideal para seu perfil e objetivos. Veja como funciona:

Make

Já o Antônio Jr é um artista da maquiagem, que recebe as clientes num dos melhores estúdios da capital, montado dentro da Cuida Bem. Ele tem oito anos de experiência acumulada em grandes salões de Macapá, congressos em outros estados e cursos. Há pouco mais de 1 ano ele atua dentro da Cuida Bem.

“Estou sempre buscando me renovar para oferecer o melhor para as minhas clientes, que é exigente, que busca um serviço de qualidade, sempre procurando estar antenado com a moda”, resume o maquiador, que também faz cabelo, sobrancelhas e produções.

“Trabalho com famílias, formandas, debutantes, com todo o público que gosta de trabalho bom e seja exigente”, acrescenta.

Estética

A farmacêutica esteta Mariela Nery usa procedimentos minimamente invasivos que garantem a segurança dos pacientes.

“Juntamente com a Cuida Bem, posso oferecer um suporte farmacológico necessário para os procedimentos realizados na clínica, que são o Botox, bioestimuladores de colágeno, peeling químico, redução de medidas, aplicação de enzimas, clareamento de regiões íntimas, melasma, estrias, celulites, varizes, manchas na pele, acnes, cicatrizes, harmonização facial, gordura localizada, flacidez corporal, linhas de expressão, queda capilar, limpeza de pele, entre outros”, descreve ela.

“Assim como a Cuida Bem oferece qualidade, nós da Clínica Mariela Nery de estética avançada oferecemos a excelência de lapidar cada um dos nossos pacientes por acreditarmos que todos são como diamantes e, assim como tal, só precisam de lapidação estética”.

Pets

A Cuida Bem Farma é mais do que uma farmácia. É um shopping de serviços de saúde onde nem os pets foram esquecidos.

Rações, produtos de higiene, utensílios e até caixas de transporte aéreo para cães e gatos podem ser encontrados nos mais diversos modelos, tamanhos e preços.

A Cuida Bem funciona até a meia-noite (Santos Dumont) e até às 23h (Leopoldo Machado). Veja mais no Instagram clicando aqui.

Mais informações: 98432-9913