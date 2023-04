Veja a análise de Jó 34

Compartilhamentos

Bom dia! Durante séculos, escravos africanos foram transportados para as américas de maneira desumana, em compartimentos pequenos, sem qualquer higiene, com fome, sede. Os sobreviventes eram vendidos. Apesar de sombrios, são episódios recentes da história humana. Em Jó 34, encontramos mais uma vez a certeza de que todos os homens são iguais, obras do único Deus! Veja a análise desta sexta-feira (28) e converse com o Senhor Jesus!