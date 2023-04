Dia de confrontos entre PM e bandidos deixa 4 mortos no AP

Bandido é retirado de imóvel no Infraero II, após primeiro confronto do dia

Por OLHO DE BOTO

Policiais militares do Amapá tiveram confrontos com criminosos em diferentes locais e quatro bandidos acabaram sendo mortos, no fim da manhã e início de tarde desta segunda-feira (10). Os episódios ocorreram ambos na zona norte de Macapá.

O primeiro confronto ocorreu por volta das 11h, na Rua Antônio Flexa da Costa, no Bairro Infraero II. Os policiais do Giro (Bope) tinham recebido denúncias de que num barraco estavam escondidos suspeitos de envolvimento em roubos e tráfico de drogas.

Ao chegarem no local, eles foram recebidos a tiros por um homem usando uma tornozeleira eletrônica. O criminoso acabou sendo morto no revide.

Outro bandido fugiu do local pulando quintais. Durante a perseguição, os policiais chegaram à Avenida Roraima onde foram surpreendidos por outro atirador, que também foi abatido. As mortes dos dois bandidos foram confirmadas pelo Samu, mas até agora nenhum deles foi identificado.

Segundo confronto

Uma hora depois, policiais da Rotam (Bope) entraram em outro confronto, desta vez na invasão do Bairro Murubin, próximo da Polícia Rodoviária Federal, na BR-210.

Na noite de domingo (9), eles tinham sido alvos de tiros durante patrulhamento na mesma invasão. Os policiais se aproximaram de um carro que estava com pouca luminosidade. Havia vários suspeitos dentro do veículo e eles abriram fogo na direção dos policiais que revidaram. O grupo acabou fugindo.

Hoje, no início da tarde, os policiais foram informados que os mesmos atiradores estavam escondidos num imóvel na invasão.

Segundo o comandante da Rotam, capitão Alvarez, as cenas de repetiram. Os policiais foram recebidos com disparos e dois criminosos foram alvejados.

“Dois foram alvejados e um terceiro, que estaria ontem (nos disparos de ontem) empreendeu fuga, e ainda não conseguimos encontrá-lo. Já entramos em contato com a população que nos informou que um deles estava realizando delitos na região”, comentou o oficial.

Os dois criminosos, de acordo com o capitão, também tinham passagens por vários crimes. O único que foi identificado, Naylon Rodrigues Furtado, tinha passagens por homicídio e roubos.