Diarista teria sido estuprada pelo patrão, diz polícia

Crime ocorreu em Vitória do Jari. Acusado foi preso por policiais civis e militares.

Da REDAÇÃO

A Polícia do Amapá investiga um caso que extrapolou, e muito, o assédio sexual no ambiente de trabalho. Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na noite da última quinta-feira (30), acusado de estuprar uma jovem de 19 anos que trabalhava como diarista em sua residência. O crime ocorreu na cidade de Vitória do Jari, no sul do Estado.

De acordo com o delegado Erivelton Clemente, o homem se aproveitou da relação de confiança com a vítima, que já tinha feito limpeza e arrumação no local outra vez e, dentro do imóvel, atraiu a mulher até um banheiro de uma suíte com a informação de que mostraria como queria que fosse limpo.

No momento em que a vítima entrou na suíte, o acusado a puxou pelo braço, violentamente, e a deitou à força no sofá do quarto, onde passou a cometer os abusos sexuais contra a vítima.

“Ele passou as mãos nos seios e nas partes íntimas da vítima, além de tentar beijá-la à força. A vítima tentou gritar, mas o acusado a ameaçou dizendo que se ela gritasse, seria pior”.

Mas a moça reagiu e conseguiu impedir o pior. Quando ele tentou abrir o zíper do short da vítima, ela conseguiu se desvencilhar. Muito abalada, chorando, procurou a Delegacia de Polícia.

Com o apoio da PM, agentes da Polícia Civil foram até a casa do acusado e o prenderam em flagrante.

“Foi autuado por estupro na forma da Lei Maria da Penha, uma vez que pela jurisprudência dominante, no âmbito da relação empregatícia da mulher que presta serviço em residência, deve ser aplicada a Lei Maria da Penha”, explicou o delegado.

O homem preso foi encaminhado à audiência de custódia, onde teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Agora irá para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).