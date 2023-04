Dorinaldo é eleito vice na comissão mista do ‘Bolsa Família’

Comissão terá 120 dias de prazo para discutir a MP

Compartilhamentos

Da Redação

A comissão mista (de deputados e senadores) que avaliará a MP do novo Bolsa Família terá no comando dos trabalhos um deputado federal do Amapá. Dorinaldo Malafaia (PDT) foi eleito ontem (11) como vice-presidente do grupo, que emitirá o parecer sobre o texto antes da votação no plenário.

A presidência da comissão ficou com o senador Fábio Contarato (PT-RN). O Bolsa Família substituiu o Auxílio Brasil com o valor mínimo de R$ 600, além de adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos.

Dependentes entre 7 e 18 anos, além de gestantes, também terão direito a um benefício extra de R$ 50.

Em março, o Bolsa Família atendeu cerca de 125 mil famílias no Amapá, injetando R$ 89 milhões na economia local. Em todo o país o programa deve atender mais de 20 milhões de famílias.

Dorinaldo Malafaia acredita que o Bolsa Família é o instrumento mais importante de combate à miséria no país.

“Só neste primeiro mês, com os acréscimos feitos pelo governo federal, muita gente humilde e batalhadora já veio me comentar que está comendo mais e melhor”, observou o parlamentar.

“Nessa reconstrução do Brasil, esse era o primeiro e primordial passo: comida no prato. Agora vamos lutar por crescimento econômico e pela geração de empregos. Temos confiança no Brasil, nosso país vai dar certo!”, concluiu.

A MP foi publicada no dia 2 março, mas, para continuar vigorando, o texto precisará ser aprovado em no máximo 120 dias.