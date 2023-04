Dr. Furlan anuncia 6% de reajuste para os servidores de Macapá

Plano de Reajuste Salarial dos Servidores Municipais será oficialmente apresentado em evento às 11h desta sexta.

Por ANDRÉ SILVA

O prefeito de Macapá, no Dr. Furlan, vai anunciar, nesta sexta-feira (14), a data-base para o funcionalismo público municipal da capital do Amapá.

O Plano de Reajuste Salarial dos Servidores Municipais será oficialmente apresentado em evento às 11h, mas prefeito adiantou ao Portal SN.com, durante entrega de uma nova creche, no início da manhã, que o valor será de 6% a todas as categorias, incluindo a Guarda Civil.

Furlan destacou que o plano foi formulado em conjunto com sindicatos municipais. Ele também acrescentou que as rodadas de conversações continuam e que todas as categorias continuarão sentando à mesa de negociações.