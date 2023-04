Dupla é presa após roubos de celulares

Aparelhos foram recuperados. Crimes ocorreram na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram presos em flagrante após assaltos a transeuntes na zona norte de Macapá na noite desta quarta-feira (26).

A prisão ocorreu logo depois que duas mulheres acionaram a polícia após terem sido assaltadas, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, por volta de 19h. Elas relataram que dois indivíduos, cada um em uma bicicleta, aproximaram-se da residência onde estavam conversando em frente e anunciaram o roubo. Um deles estava com uma pistola.

Cerca de uma hora depois, no Bairro Infraero II, também na zona norte, uma equipe do 2º Batalhão da PM do Amapá avistou dois suspeitos com as mesmas características repassadas pelas vítimas.

Quando os policiais ligaram o intermitente e emitiram sinais sonoros de parada, os suspeitos tentaram fugir. Contudo, de bicicletas, não foram longe e a guarnição os alcançou nas proximidades do Hospital do Amor.

Com Darlison Santana Coutinho, os militares acharam três celulares, e Gabriel do Espírito Santo tinha na cintura um simulacro de arma de fogo – uma réplica do tipo pistola.

As vítimas reconheceram os dois infratores como sendo os autores do roubo e que afirmam que dois dos aparelhos apresentados eram delas.

Quando a polícia apresentava os dois criminosos no Ciosp do Pacoval, uma terceira vítima chegou ao órgão e também reconheceu a dupla e o terceiro celular que estava com os infratores, um Iphone 8 Plus, avaliado em cerca de R$ 2 mil.

Essa terceira vítima, relatou que os bandidos agiram com bastante violência, com coronhadas na cabeça, que o derrubaram no chão durante o assalto, ocorrido na Avenida Carlos Lins Cortes, no Infraero II.