Dupla em carro vermelho mata 1 e deixa 4 feridos em Santana

Crime ocorreu na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu e quatro ficaram feridos durante ataque de dois atiradores a um grupo que estava reunido na Área Portuária de Santana, cidade a 17 km de Macapá. o crime ocorreu na noite de domingo (9).

Segundo relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), populares disseram que dois suspeitos, em carro tipo Gol, vermelho, pararam próximo ao grupo e começaram atirar. Em seguida, fugiram e deixaram Samuel Nascimento Dias, morto com tiros na cabeça e no pescoço.

Também ficaram ao chão: Antônio Carlos Dines Maia, 53 anos, ferido na perna direita e no quadril; Igor Santos Ferreira, 26 anos, atingido de raspão na perna direita; e Elielson dos Santos Vaz, 47 anos, baleado no peito e nas pernas – segundo a polícia, ele é condenado por roubo e estava em regime aberto domiciliar.

Ainda segundo testemunhas, uma quarta vítima ferida fugiu do local. Ela é conhecida como Pelezinho. Na manhã desta segunda-feira (10), o corpo de um homem foi encontrado próximo ao local dos tiros, mas as autoridades não confirmaram se é Pelezinho.

A polícia acredita que Samuel não era o alvo principal. Ele seria apenas um dependente químico que estava conversando com o grupo.