Dupla ‘linha de frente’ de facção morre em confronto com a PM

Conflito ocorreu no Bairro Morada das Palmeiras, na zona norte de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Dois homens identificados como Donizete Nazaré dos Santos, de 24 anos, e Rafael Soares da Silva Júnior, conhecido como Tio Caveira, de 17 anos, foram mortos em troca de tiros com militares do 2º Batalhão da PM do Amapá, na tarde desta terça-feira (11).

Os dois suspeitos são acusados de diversos roubos naquela região da capital, inclusive no bairro onde ocorreu o confronto, onde foram reconhecidos por moradores por terem cometido pelo menos quatro roubos na comunidade.

O confronto entre criminosos e policiais ocorreu no Bairro Morada das Palmeiras, na zona norte de Macapá. Segundo a polícia, tudo começou quando uma patrulha fazia ronda na BR-210, avistou os dois suspeitos em uma motocicleta e decidiu abordá-los.

Quando a viatura se aproximou e deu ordem de parada, eles aceleraram a moto. Começou, então, a perseguição policial. Durante o trajeto, os criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram, mas não conseguiram atingir os criminosos.

A perseguição durou até a Morada das Palmeiras, onde os criminosos foram encurralados no final da rua principal do bairro. Na troca de tiros, foram atingidos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando a equipe médica chegou ao local não havia mais nada a ser feito. Com os bandidos, os militares apreenderam dois revólveres calibre 38, usados no confronto.

De acordo com a polícia, eles eram membros de uma facção onde eram considerados ‘linhas de frente’, ou seja, eram responsáveis por execuções de rivais e até mesmo de membros do próprio grupo criminoso quando eram considerados pelos líderes como traidores e ou não contribuíam com a ‘caixinha’ da facção.

Donizete e Tio Caveira são velhos conhecidos da PM, com passagens por crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídios. Donizete era foragido do Iapen, por isso estava com mandado de prisão em aberto.