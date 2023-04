Em Belém, parlamentares do Amapá debatem petróleo e economia sustentável

A secretária da Mulher do Parlamaz, Aldilene Souza, representou o parlamento do Amapá

Da Redação

Deputadas do Amapá participaram do Parlamento Amazônico (Parlamaz), que se reuniu na cidade de Belém. O objetivo foi discutir segmentos da economia, entre eles a exploração de petróleo.

Cidades do Amapá e do Pará serão impactadas pelo projeto da Petrobrás, que prevê a perfuração de poços na costa amapaense. Além desse setor, os parlamentares também discutiram economia sustentável, habitação e regularização fundiária.

A secretária da Mulher do Parlamento Amazônico, Aldilene Souza (PDT), destacou a importância do encontro para o fortalecimento da união política entre os estados da região amazônica.

“O Parlamaz é um importante espaço de troca de experiências e conhecimento com parlamentares da região. Nossa união é fundamental para solucionar problemas comuns entre os estados da Amazônia e garantir um futuro melhor para todas as mulheres da região”, ressaltou.

Além de atividades econômicas, os parlamentares falaram também sobre a situação das rodovias federais e outros temas, com a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, que detalhou as mudanças ocorridas no programa Minha Casa, Minha Vida.

Segundo o ministro, houve reajuste da renda máxima das famílias atendidas pela chamada “Faixa 1”, que passou de R$ 1.800 para R$ 2.640.