Em Calçoene, traficante guardava drogas na cueca

Criminoso foi abordado numa região conhecida pela intensa comercialização de drogas

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa foi flagrado pela PM do Amapá, em via pública, levando consigo várias porções de substâncias entorpecentes dentro da cueca. O caso aconteceu na noite deste sábado (1º), por volta das 20h30, no município de Calçoene, a 360 km de Macapá.

Carlos André da Silva, o Negão, de 32 anos, transitava pelo ‘Beco do Gurupi’, região do município conhecida pela intensa comercialização de drogas, quando foi visto pela radiopatrulha.

O comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão, capitão George Cecílio, detalhou que Carlos André ficou inquieto e tentou fugir ao notar a viatura se aproximando.

Na sequência, ele foi abordado e logo passou a revelar aos militares que tinha drogas em sua roupa íntima.

No total, os policiais acabaram retirando 35 porções de crack de dentro da cueca de Negão, e ainda descobriram que ele havia sido libertado pelo mesmo crime durante audiência de custódia ocorrida recentemente na capital amapaense.