Em Porto Grande, policiais prendem maior traficante da cidade

Foi durante cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão

Da Redação

Policiais civis do Amapá fizeram uma operação para cumprimento de mandados judiciais e prenderam oito acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, neste fim de semana, no município de Porto Grande, a 105 km de Macapá.

As prisões, todas em flagrante, ocorreram depois de semanas de investigações que reuniram provas de diversos crimes, com o associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

A pedido do delegado Bruno Braz, justiça emitiu 15 mandados de busca em vários endereços. As ordens foram cumpridas por 47 policiais de delegacias do interior, além do Core e Canil.

Maconha, crack e cocaína foram apreendidas junto com uma de fogo, balanças de precisão, R$ 6 mil e duas motos utilizadas na entrega de drogas.

Entre os presos está o maior distribuidor de entorpecentes de Porto Grande. Ele tem 30 anos, e não teve o nome divulgado.

“Na casa desse homem, além dele, prendemos outras duas pessoas, duas motos, dinheiro, droga e um caderno com o nome de vários outros traficantes e os valores que eles lhe deviam. Agora vamos atrás destes”, adiantou Braz.