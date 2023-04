Emendas garantem reajuste para policiais e bombeiros dos ex-Territórios

Emendas asseguram reajuste salarial a 1.897 militares do ex-Território do Amapá.

Parlamentares do Amapá se uniram para garantir que que policiais e bombeiros militares dos ex-Territórios Federais, incluindo o Amapá, também recebam o aumento salarial que será dado ao funcionalismo da União. Os profissionais haviam ficado de fora do reajuste do governo.

Pelo Amapá, a iniciativa foi do senador Randolfe Rodrigues (Rede) e do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT). Juntos, eles destinaram emendas para assegurar aumento salarial a 1.897 militares do ex-Território.

O ajuste legislativo, feito diretamente na Comissão Mista de Orçamento, e abrange, ainda, 13.889 servidores de Rondônia e Roraima.

O relator do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) N°02/2023, deputado Marcelo Castro (MDB-PI), entendeu, que militares, policiais e bombeiros dos ex-territórios, têm direito ao reajuste salarial de 9% que o Governo Federal concederá para todo o funcionalismo público federal.

“O Senador Randolfe me chamou e fez o alerta sobre a pauta e se gente não se esperta, aqui na Câmara, isso passaria batido, ficariam fora desse benefício os militares dos ex-Territórios.”, contou sobre os bastidores, o deputado Dorinaldo Malafaia.

O senador, que acompanha todo processo desde início, reforçou a necessidade das casas legislativas lutarem em prol dos direitos dos amapaenses.

“É fundamental essa troca para que o povo amapaense não perca oportunidades. A Transposição demorou anos para acontecer”, explicou Randolfe.