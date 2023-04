Escola Barão suspende aulas após supostos alunos ameaçarem ataque

Em live, supostos alunos exibiram armas e ameaçaram usá-las em escola de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

A tradicional escola Estadual Barão do Rio Branco, no Centro de Macapá, amanheceu com os portões fechados nesta segunda-feira (3), após ameaças de um ataque.

As aulas foram canceladas depois que supostos alunos publicaram um vídeo com arma em punho, sugerindo que realizariam um atentado no estabelecimento de ensino.

As ameaças foram transmitidas no sábado (1), ao vivo, em uma página no Instagram com o nome Confissões do Barão. Logo o vídeo da live viralizou nos grupos de conversas.

Nele, os supostos alunos aparecem mascarados, mas eles não falam nada, apenas respondem a mensagens enviadas por quem está assistindo. Em um outro vídeo publicado, ouve-se apenas a voz que seria de um dos envolvidos, onde ele diz que “vai travar a escola”.

Tão logo quando tomou ciência dos fatos, a direção da escola registrou Boletim de Ocorrência.

Os responsáveis teriam sido três estudantes, já identificados. A direção da escola marcou uma reunião com a comunidade escolar, às 16h desta segunda-feira. A Polícia Civil estará presente.

A Delegacia Especializada em Investigação de Atos Infracionais (DEIAI) está à frente do caso e informou que irá se pronunciar sobre os fatos em coletiva ainda nesta manhã.