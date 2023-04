Escola é reaberta com jardim sensorial e adaptações para crianças com autismo

Escola referência em educação inclusiva teve salas adaptadas e climatizadas pela Prefeitura de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

A Escola de Educação Infantil Meu Pé de Laranja Lima, localizada no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, foi reaberta nesta quarta-feira (19). A unidade é referência na educação de crianças com autismo e passou por adaptações e reparos.

O estabelecimento de ensino estava fechado desde o início do ano, quando precisou passar por intervenções no forro, telhado, que foram refeitos, além do sistema elétrico, que foi potencializado para receber novas centrais de ar. A obra é da Prefeitura Municipal de Macapá.

A escola também ganhou novos ambientes. Logo na entrada, há um jardim sensorial, que foi idealizado para estimular os sentidos do corpo da criança por meio de plantas e brinquedos presentes no local. Segundo a direção da escola, isso gera benefícios múltiplos que incluem desde o bem-estar ao resgate de memórias.

Meu Pé de Laranja Lima tem 43 crianças com autismo matriculadas em seus dois turnos de funcionamento. Elas são atendidas por profissionais capacitados no contexto educacional, para melhor desenvolvimento de aprendizagem de cada uma.

A escola dispõe de uma sala específica para esse tipo atendimento, mas a diretora Joanise Ramos, explicou que as crianças também são incluídas no convívio com alunos que estudam em turmas regulares.

“É importante a inclusão deles no contexto, nessa área da convivência e da socialização para melhor desenvolvimento deles”, reforçou a diretora.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (CD), esteve na reabertura da escola e pontuou a importância do ambiente para o desenvolvimento das crianças.

“Reformada, ampla, bonita, com jardim sensorial, e o mais importante: as crianças estão felizes”, alegou-se o prefeito.

Por causa da reforma, o ano letivo dos alunos está atrasado. Contudo, a direção escolar garantiu que será feita uma reorganização no calendário, para que as crianças não fiquem prejudicadas. A obra custou R$ 280 mil.