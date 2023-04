Escolas de Macapá começam a implantar protocolo de segurança

Medidas protetivas tem o objetivo de garantir a segurança de educadores e alunos das instituições municipais de ensino da capital do Amapá.

Da REDAÇÃO

Com rondas da Guarda Civil e instalação de kits de videomonitoramento do ambiente escolar, os estabelecimentos educacionais de Macapá começaram a implantar o protocolo de segurança nas escolas municipais.

A medida é uma resposta preventiva às ameaças de ataque a estudantes em unidades de ensino do Amapá. Nas últimas duas semanas, houve registros de casos em Macapá, Santana e Laranjal do Jari – em nenhum deles as ameaças se concretizaram e todos os casos são investigados pela Polícia Civil do Amapá.

As escolas Maria José Ferreira, Creche Tio João, Creche Patrícia Chucre, José Duarte de Azevedo e Aracy Nascimento já possuem as novas medidas de segurança estabelecidas pelo Gabinete de Segurança Escolar. O objetivo é que o protocolo alcance as 83 escolas da capital.

Nesta terça (11), a escola Wilson Malcher, no Bairro Jardim Equatorial, zona sul, recebeu um kit com 16 câmeras para monitoramento das áreas interna e externa. Um guarda que está presente na escola tem acesso às câmeras e irá fiscalizar quem se aproxima do entorno da escola, assim como de sua parte interna. Caso ele perceba alguma atitude suspeita, logo acionará a equipe de patrulhamento que estará próxima fazendo a ronda escolar.

A instituição de ensino é responsável pelo aprendizado de mais de 800 alunos, entre crianças de 6 a 13 anos de idade.