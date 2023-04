Escolinhas têm 120 vagas gratuitas em Macapá e Santana

Vagas são voltadas para atletas na faixa etária de 6 a 12 anos.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá abriu inscrições para as escolinhas de futebol de campo no Estádio Olímpico Zerão, em Macapá, e no Estádio Augusto Antunes, em Santana. As escolinhas são voltadas para atletas na faixa etária de 6 a 12 anos.

Os centros didáticos são administrados pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de abril, nas secretarias dos estádios.

Ao todo, são 60 vagas para o Estádio Olímpico Zerão e 60 vagas para o Estádio Augusto Antunes. Para efetuar a inscrição, é necessário que os pais ou responsáveis apresentarem foto 3×4, documentos pessoais, comprovante de residência, declaração escolar e laudo médico do aluno.