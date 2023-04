Veja a análise de Jó 32

Bom dia! Não existe um sentimento pior do que a raiva num momento de decisões importantes. O descontrole machuca as pessoas ao nosso redor, e nos cria mais problemas por causa das decisões tolas. Em Jó 32 vemos três vezes a palavra “ira” durante uma reflexão entre personagens. Raiva é aquele negócio mais rápido do que a cabeça. Acompanhe essa análise da Palavra de Deus e tenha uma ótima quarta-feira (26) com o nosso Senhor Jesus!