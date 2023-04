Ex-membro de facção é morto em culto; 3 ficam feridos

Crime ocorreu na região central do município de Santana

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um ataque ocorrido dentro de uma igreja evangélica deixou um morto e três feridos, na noite deste domingo (9), na Avenida 7 de Setembro com a Rua Cláudio Lúcio, região central do município de Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo a polícia, uma das linhas de investigação é que os alvos dos atiradores seriam ex-integrantes da organização criminosa que passaram a frequentar os cultos depois de terem se convertido.

Mas o ataque também fez vítimas inocentes, entre elas, um adolescente de 16 anos baleado de raspão nas costas, e uma criança de 3 anos atingida por dois disparos, sendo um no pé e outro na região torácica.

Militares do 4º Batalhão relataram que o atentado foi cometido por dois faccionados que chegaram ao local trajando bermudas jeans e camisas brancas. Depois dos tiros, fugiram em uma bicicleta de cor cinza.

Vídeos divulgados em grupos de WhatsApp mostram o desespero dos fieis e de parentes das vítimas após o ataque do lado de fora da igreja. O templo foi tomado por fumaça dos disparos. Há muitos gritos de socorro.

Denilson de Jesus Cardoso da Silva, de 39 anos, ainda foi levado ao hospital, mas já chegou sem vida. A PM confirmou que ele tinha passagens pelo crime de roubo.

Vinicius Ferreira de Souza, de idade não informada, segue internado, ele levou 5 tiros, 2 deles no braço, 2 nas costas e 1 na coxa. Ele cumpriu pena por tráfico de drogas, segundo a polícia.

A situação mais grave é da criança, ela foi transferida em estado grave para Macapá e segue hospitalizada.

As polícias Militar e Civil fizeram incursões pela região, mas ninguém foi preso. O caso agora passa a ser investigado pela 1ª DP do município.

Em nota, a Prefeitura de Santana lamentou que “a onda de violência tenha chegado onde as famílias buscam paz, amor e harmonia”, e se solidarizou com as famílias das vítimas.