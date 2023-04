Fake news: dono de vídeo sobre ameaça de ataque a escola é preso

Caso ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

O prefeito Márcio Serrão (UB), de Laranjal do Jari, a 270 quilômetros de Macapá, identificou e conduziu à delegacia do município, o homem que produziu e divulgou um vídeo que causou alvoroço e insegurança na comunidade escolar.

A filmagem mostrava alunos saindo da Escola Municipal João Queiroga e o autor narrava que os pais deveriam imediatamente buscar os filhos, porque pedras envoltas em papeis com recados afirmando que crianças seriam assassinadas no local teriam sido arremessadas para dentro do estabelecimento escolar – o que não se confirmou, segundo a direção.

Mesmo assim, o vídeo viralizou nos grupos de conversa da cidade no fim de semana.

Nas últimas semanas uma onda de ameaças de ataques a escolas do Amapá vem se espalhando. Há duas semanas, a primeira ameaça ocorreu no município de Santana e na semana passada em Macapá. Nas duas, os responsáveis pelas ameaças foram identificados e ouvidos pela Polícia Civil.

O desfecho do caso, ocorrido no Jari, não foi diferente. Como o município é pequeno, logo o autor foi identificado e apresentado nesta segunda-feira (10) às autoridades para prestar esclarecimentos.

O prefeito informou que colocou guardas municipais em todas as escolas do município, e, junto com a Secretaria de Educação e demais órgãos de segurança, intensificou a presença policias e guardas civis nas unidades escolares. Ele chamou afirmou que as ameaças são fake news e que não há motivos para se preocupar. Veja a mensagem do prefeito:

Já na segunda-feira, rondas policiais foram intensificadas e guardas civis passaram a ocupar as escolas.

“Estamos juntos e em busca de quem solta áudio ou vídeo relacionados a questões de ameaças”, avisou o prefeito em relação a futuras brincadeiras de mau gosto e fake news.