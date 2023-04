Família de menino que perdeu movimentos precisa reformar casa em área de ponte

Após a perda dos movimentos de locomoção, o menino de 7 anos passa o dia em uma cadeira de rodas ou deitado.

Por ANDRÉ SILVA

O sofrimento do menino Samuel da Costa Santos, de 7 anos, continua. O quadro de saúde dele não apresentou melhora desde que o Portal SelesNafes.com mostrou, em dezembro de 2022, o drama vivido pelo garoto e sua família depois de chegar ao Amapá em busca de dias melhores.

O menino era uma criança cheia de energia, mas hoje passa o dia deitando ou sentado em uma cadeira de rodas. Tudo começou quando a família desembarcou no Amapá no final de setembro de 2022, vinda de Paragominas, interior do Pará.

Assim que chegaram, ficaram em Calçoene, a 370 quilômetros de Macapá, na casa da mãe do pai do menino, o mecânico Matheus Emanoel dos Santos, de 30 anos. Alguns dias depois, ele, a mulher e os três filhos, incluindo Samuel, passaram muito mal com vômitos e enjoos.

Foram atendidos no hospital daquela cidade e melhoraram, menos Samuel, que permaneceu internado e, dias depois, teve que ser transferido para Macapá. Já na capital, os exames mostraram que o menino havia contraído uma bactéria. A situação ficou grave.

Samuel perdeu os movimentos e passou a respirar com ajuda de aparelhos. O médico contou à família que a infecção causou uma desidratação na criança, o que fez evoluir para paralisia cerebral ocasionando a perda dos movimentos.

Depois que a história da família repercutiu, eles receberam ajuda financeira para se manter, comprar fraldas, e, ganharam uma casa em uma área de ponte, próximo de onde haviam alugado uma quitinete no valor de R$ 180, à época.

Além da residência, as doações ajudaram a comprar um leito para Samuel, com colchão apropriado, alimentação e uma bomba de aspiração que faz a limpeza da traqueostomia, que é ponde ele respira.

Mas os recursos estão acabando e a casa, deteriorada, apresenta péssimas condições de moradia, precisa de reforma. Ela fica em uma área de ponte da Rua Samuel Trajano de Sousa, nº 78, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

O pai continua desempregado. Os bicos que faz como mecânico de motos não suprem a necessidade da família. Ele não consegue se manter em um emprego fixo porque sempre que o filho apresenta alguma piora, precisa ficar com ele no hospital, enquanto a mulher cuida das outras crianças.

“O pouco tempo que tenho, é que vou caçar serviço pra fazer, mas quando meu filho apresenta problema tenho que correr com ele para o hospital. A gente vai vivendo de ajuda em ajuda e, graças a Deus, tem gente que nos ampara”, relatou.

Muitas vezes, conta Matheus, precisa dispensar serviços porque não tem ferramentas para trabalhar.

“Se alguém pudesse me ajudar a compara ferramenta para mexer com moto. Lá onde o rapaz me arruma serviço, cada um tem sua ferramenta. Ele disse que se eu tivesse minha ferramenta seria melhor. Eu queria que alguém pudesse me ajudar a compara essas ferramentas”, disse Matheus.

Para ajudar a família, as pessoas podem entrar em contato com Matheus pelo número (94) 99194-0525 (WhatsApp). Doações via pix podem ser enviadas para a chave 004.901.972-48 (CPF) que está em nome de Verislândia Ferreira da Costa, mãe do garoto.