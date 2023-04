Feira no Sebrae traz a Macapá produtos do campo

São 52 produtores que variam entre empreendedores rurais, empresários do segmento de plantas ornamentais e agroindústrias.

O Sebrae Amapá vai promover, na próxima sexta e sábado, 28 e 29, a Feira de Produtos do Campo. O objetivo é aproximar o mercado consumidor e os produtores rurais, e apresentar novas modalidade de produtos para a comunidade da capital.

O evento ocorre no estacionamento da Sede do Sebrae em Macapá, de 8h às 17h, em ambos os dias.

Realizada desde 2015, a Feira de Produtos do Campo tem de duas a três edições ao ano.

Além de ser aberta ao público, a feira é uma vitrine para os produtores, que têm a oportunidade de realizar vendas diretas e manter contato com empresas de alimentação, como restaurantes, panificadoras, lanchonetes, agroindústria de polpa de frutas, entre outras.

Esta edição que inicia na sexta (28) vai reunir 52 produtores da Vila do Cheiro Verde Km9, Vila do Coração, , Km9-Linha F, Inajá, Macapá, Tartarugalzinho, Tracajatuba I e II, Mazagão, Assentamento Nova Vida, Assentamento Ferreirinha, Assentamento Santo Antônio da Pedreira, Assentamento Matão do Piaçacá, Assentamento PA Perimetral Norte, Associação de Produtores do Pico do Gadelha, Associação de Agricultores da Colônia Agrícola do Matapi, Assentamento Nova Colina/Monte Sinai, Santana e Pedra Branca.

Os produtos apresentados pelos expositores são hortaliças, frutas, farinha, tapioca, tucupi, doces, geleias, açaí, mel, queijos, pimenta, granola, biscoitos, farofas temperadas, vinhos e espumantes, refeições, óleos vegetais, plantas ornamentais, artesanatos, adubos, polpa de frutas, açaí, caldo de cana, e aves congeladas.

Um grupo de produtores de Inajá/Itaubal/AP terão um espaço diferenciado na Feira de Produtos do Campo. Os produtores estão aptos e podem usar o termo orgânico nos produtos, pois são do primeiro grupo de Organização de Controle Social do Estado (OCS), que é uma organização formal ou informal composta por famílias agricultoras, que realizam o controle social como forma de garantir a qualidade da produção orgânica, a partir da organização dos próprios agricultores. Essa iniciativa foi apoiada pelo Sebrae, por meio do Projeto de Horticultura, Agroecologia e Produção Orgânica.

São parceiros da Feira de Produtos do Campo, Sebrae, Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Secretaria de Estado da Cultura (Secult), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).