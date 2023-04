Feirantes e consumidores reclamam de estrutura e funcionamento de feira

A estrutura, localizada na zona norte de Macapá, precisa de reforma.

Por ANDRÉ SILVA

Agricultores que comercializam produtos na Feira do Produtor do Bairro Jardim Felicidade 1, zona norte de Macapá, pedem melhorias na estrutura. Do outro lado, consumidores reclamam do horário de funcionamento, que não passa de meio dia.

Boxes, banheiros e sala de repouso, estão todos em péssimo estado de conservação. Além disso, os feirantes dizem que não têm água nas torneiras.

Deiziane Santos Coutinho, de 34 anos, comercializa produtos junto com os pais no local desde quando tinha 18 anos. Atualmente, vendem polpa de cupuaçu. Ela disse que o ambiente não ajuda na comercialização.

“Olha a situação: tudo sujo, não tem banheiro, não tem água e ainda tem os atravessadores. Eles compram dos agricultores e comercializam aqui dentro. A gente precisa de um ambiente melhor”, reclamou a agricultora.

Rosimere da Costa Ramos, de 41 anos, é da comunidade Lagoa de Fora, que fica as margens da Rodovia AP 420, no KM-9. Ela escoa sua produção até o local há mais de 10 anos e pede uma reforma na estrutura deteriorada.

“A gente precisa de uma estrutura melhor para trabalhar. Tá precisando de uma manutenção aqui. Faz três meses que a bomba d’água que enche a caixa daqui está queimada”, reclama.

A frente da feira está tomada de comerciantes, que segundo os próprios agricultores, são atravessadores. Eles compram os produtos deles, e revendem na calçada.

Os consumidores do local se queixam de que o logradouro só funciona até as 10h. Dizem que quando chegam depois desse horário, está tudo encaixotado.

“Não tem mais nenhum feirante. A gente quer comprar e tem que ir pra feiras mais distantes, ou comprar mais caro na calçada”, reclamou uma consumidora.

O secretário de Desenvolvimento Rural do Amapá, Kelson Vaz, disse que não há previsão para reforma das Feiras do Produtor para esse ano.

Explicou ainda que existe uma equipe técnica em campo, tanto em Macapá como em Santana, município distante 17 quilômetros da capital, fazendo levantamento das necessidades existentes e que os dados, depois de compilados, servirão de base na solicitação de recurso par a intervenção, mas somente no orçamento de 2024.

Quanto aos atravessadores que comercializam em frente ao logradouro ele assegura que tentara um acordo com os mesmos, para uma possível organização deles dentro do espaço da feira.

“Será necessária uma conversa com os produtores para que seja futuramente organizado um espaço para a comercialização de pescado no local, ou seja, existe a possibilidade de inserir pontos de vendas de peixe dentro da feira”.

Sobre horário de funcionamento, o gestor justifica.

“Existe um horário de funcionamento oficial, mas, como as demandas de comercialização se concentram mais pela manhã, no período da tarde, os produtores já começam a retornar”.