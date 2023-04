Filho que mantinha pai de 82 anos em depósito é preso

Caso ocorreu em Macapá. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o idoso deitado no chão, vestido apenas com um fraldão.

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amapá por maus tratos contra o próprio pai, um idoso de 82 anos. O caso ocorreu em Macapá, mas as autoridades não revelaram o endereço nem as identidades dos envolvidos.

O crime foi confirmado na sexta-feira (28), pela equipe da 5ª Delegacia de Polícia da Capital, na sexta-feira (28), após uma denúncia.

De acordo com a delegada Lívia Pontes, quando a polícia chegou, encontrou o idoso deitado no chão, vestido apenas com um fraldão.

“Após o recebimento da notícia-crime, a equipe diligenciou até o endereço onde o idoso estaria em situação de vulnerabilidade, localizado no Bairro Jardim Felicidade II, e confirmou os fatos relatados. Os policiais civis encontraram o idoso em um depósito, em condições totalmente insalubres, mantido em ambiente sujo e sem assistência para uma vida digna”, explicou a delegada.

O filho da vítima foi preso em flagrante e conduzido à 5ª DPC, onde foi autuado pelos crimes de maus-tratos, por deixar de prestar assistência a pessoa idosa e por expor a perigo a integridade e a saúde da pessoa idosa.