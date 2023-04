“Fique bebo, fique louco”, dizia slogan de festa rave com menores em Macapá

PM descobriu o local onde era realizado o evento irregular, no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá fechou, na noite de sábado (29), uma festa rave irregular que reuniu mais de 100 jovens, alguns deles com apenas 12 e 13 anos de idade.

Militares do 6º Batalhão e da Força Tática chegaram ao local, Avenida Procópio Rola, no Centro de Macapá, por volta 22h, após denúncias de perturbação do sossego e som alto da vizinhança.

Segundo a polícia, além de não ter nenhum tipo de licença dos órgãos competentes para realização, o evento ainda comercializava cigarrões e bebidas alcoólicas para os adolescentes. Quando a polícia chegou, flagrou menores de idade consumindo drogas.

De acordo com a PM, os dois adultos que se apresentaram como organizadores da festa tinham plena ciência da venda de bebidas alcóolicas para os adolescentes.

A polícia achou, nas redes sociais, a campanha de divulgação do evento, no Instagram da Inferninho Produção, que, segundo relatório do Ciodes, promovia a rave com o slogan “fique bebo, fique louco, mas não ao ponto de mandar mensagem pra ex”.

Um homem contratado para ser o segurança da festa, no horário de 19h até 2h, disse à polícia que que foi orientado apenas para revistar a presença de drogas e garrafas de vidro.

A polícia fez uma revista pessoal nos dois organizadores e achou, nos bolsos deles pedaços da droga sintética LSD. Eles foram apresentados no Ciosp do Pacoval. Os adolescentes foram liberados.