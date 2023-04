Força Tarefa investiga comparsas de homem que vendia drogas em barraca de batata frita

Policiais da Força Tarefa cumpriram 4 mandados de busca e apreensão para investigar tráfico de drogas em Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Dois homens foram presos em flagrante pela Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá (FTSP), na manhã desta sexta-feira (28), durante o cumprimento ordens judiciais em endereços de pessoas suspeitas de pertencerem a uma quadrilha de traficantes que mantinham empreendimentos, como barraca de batata frita e revenda de açaí, como fachadas para a venda de drogas.

A ação policial foi chamada de Operação Andes, que teve, ainda, o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público Estadual. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos Bairros Central, Cidade Nova, Perpétuo Socorro e Pacoval, em Macapá.

Segundo a Força Tarefa, a investigação teve início no dia 21 de outubro de 2022, com a prisão de um homem de 34 anos, que foi flagrado com cocaína e apetrechos para o tráfico. Segundo a investigação, ele traficava na barraca de batatas da sua esposa, na orla de Macapá.

O indivíduo também fornecia para um parceiro que vendia o entorpecente no Mercado Central, ponto turístico da cidade.

Nos meses seguintes, a investigação identificou três suspeitos de serem os fornecedores do batateiro.

Durante o cumprimento do mandado no endereço do Pacoval, foram encontrados R$ 7 mil em espécie, e porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão. Lá, um dos suspeitos foi preso em flagrante. Ele alegou ser vendedor ambulante.

Já no endereço localizado no Bairro Perpétuo Socorro, outro suspeito foi flagrado com crack, uma balança de precisão e três munições. Ele afirmou trabalhar com revenda de açaí.

Fazem parte da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, Penal e Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).