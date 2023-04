Funcionário de mercearia é morto ao impedir assalto

Crime ocorreu no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

Um funcionário de uma mercearia foi morto no local de trabalho ao impedir um assalto ocorrido na noite desta quarta-feira (5), no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá. O crime foi cometido por dois bandidos, por volta de 22h, na Avenida Carlos Lins Cortes com a Rua Tucuruí.

Jânio da Silva Lima foi atingido por um único disparo. Ele tinha 30 anos, era casado e pai de 5 filhos.

De acordo com os investigadores da Delegacia de Homicídios, o trabalhador não era o alvo. A mercearia já estava fechada e os bandidos sabiam que o dono do comércio iria abrir um portão que fica na parte de trás do estabelecimento, utilizado para a saída dos empregados.

O plano era render todo mundo e roubar a renda do caixa, mas o empresário e os trabalhadores perceberam a presença dos criminosos.

Uma câmera de segurança flagrou a ação criminosa. Nas imagens, já em posse da polícia, é possível observar que a dupla estava no outro lado da rua monitorando toda a movimentação do local e esperando o momento certo para agir.

Quando o portão se abriu, os assaltantes avançaram em direção ao comércio. Mas, antes que pudessem entrar e anunciar o roubo, Jânio ajudou a impedir a invasão.

Do meio da rua, frustrado, um dos assaltantes fez um único disparo, que atravessou o portão e acertou o trabalhador. Na sequência, os criminosos fugiram correndo. Buscas foram feitas pelo 2º Batalhão da PM do Amapá, mas ninguém foi preso e nem identificado.

Os ladrões não levaram nada. Mas, segundo a Polícia Civil, a intenção deles era roubar, o que configura crime de latrocínio, sendo agora investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).